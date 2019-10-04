حالة الطقس في السودان : تحذيرات من أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة

حذّرت الهيئة العامة للإرصاد الجوي من سحب رعدية ممطرة في عددٍ من ولايات السودان المختلفة خلال الساعات المقبلة.وقالت الهيئة بحسب موقعها الرسمي أمس: إنّ السحب الرعدية رصدت متفرقة في ولايات البحر الأحمر، الشمالية، نهر النيل، كسلا، القضارف، سنار، النيل الأزرق، النيل الأبيض، شمال وغرب كردفان، شمال دارفور، وأشارت إلى أنّه يتوقّع هطول أمطارٍ غزيرة خلال الساعات المقبلة مع رياحٍ سطحية، وطالبت الهيئة المواطنين في تلك الولايات أخذ الحيطة والحذر وتنظيم أنشطتهم بقدر الإمكان.

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