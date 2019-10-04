إنهيار عشرات المنازل جراء أمطار غزيرة في الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور ظهر الخميس

هطلت أمطار غزيرة ظهيرة الخميس ، بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، استمرت لأكثر من ساعة، وتسببت في إنهيار عشرات المنازل،

كما تسببت في تعطل شبكة المواصلات العامة في أنحاء كثيرة من المدينة.

وقال شهود عيان من سكان حي (السلام)، أحد أكبر الأحياء الشعبية في الفاشر إن عدد من المنازل تعرضت لانهيار جزئي ، وانهارت العديد من المنازل في حي (البرنجية)، انهيارا كليا.

وأطلق سكان عدد من الأحياء الواقعه جنوب المدينة نداءات استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه، خوفاً من إنهيار منازلهم.

واطلق ناشطون حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، لمعاونة المناطق المتضررة ووضع التدبير اللازمة للأحياء، خصوصاً المجاورة للخيران

هذا ولم تصدر الجهات الرسمية إحصائيات حول الخسائر الناجمة عن أمطار الخميس،