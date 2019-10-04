تأجيل جلسة محاكمة البشير

الخرطوم: هبة محمود سعيد

تأجّلت رسمياً، جلسة محاكمة الرئيس السابق عمر البشير المُقررة غداً السبت، بعد أن تقدّمت هيئة الدفاع بطلب فحص وفقاً لنص المادة (١٨٨) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م أمام محكمة الاستئناف بالخرطوم.

يُذكر أنّ الطلب يأتي في إطار فحص التدابير القضائية التي اتّخذتها محكمة الموضوع لتصحيح مسار الدعوى كإجراءٍ قانوني روتيني. ومن المُقرر أن تستمر إجراءات المُحاكمة بعد الفصل في الطلب المُقدّم من هيئة الدفاع.

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