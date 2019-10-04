ثبات اسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة 4 اكتوبر 2019م في السودان...

سجلت اسعار العملات الاجنبية استقرارا نسبيا خلال افتتاح التعاملات الصباحية اليوم الجمعة في السوق السوداء على الرغم من تراجع التداولات نظرا للعطلة اليوم وسط انحسار العرض نسبة لنهاية أيام الاسبوع.

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الجمعة 04\10\2019م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير وينصح اخبار السودان بعدم الاعتماد على تاجر واحد