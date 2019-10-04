اعفاء رؤساء مجالس ومديري جامعات سودانية

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الخرطوم _ (اليوم التالي)

أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك قراراً اليوم بإعفاء رؤساء مجالس إدارات الجامعات المذكورون أدناه من مهامهم وذلك على النحو التالي :

السيد/ مكاوي محمد عوض

رئيس مجلس إدارة جامعة الخرطوم.

السيد الفريق / الفاتح عروة

رئيس مجلس إدارة جامعة النيلين.

السيد/ د. عوض أحمد الجاز

رئيس مجلس إدارة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

السيد/ علي إبراهيم مالك

رئيس مجلس إدارة جامعة الزعيم الأزهري.

السيد/ د. غلام الدين عثمان آدم

رئيس مجلس إدارة جامعة أمدرمان الإسلامية.

السيد/ أ.د. الحبر يوسف نور الدائم

رئيس مجلس إدارة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

السيد/ د. عز الدين كامل أمين

رئيس مجلس إدارة جامعة السودان المفتوحة.

السيد/ أ.د. علي محمد شمو

رئيس مجلس إدارة جامعة الجزيرة.

السيد/ آدم الأمين آدم

رئيس مجلس إدارة جامعة النيل الأزرق.

السيد/ أ.د. إبراهيم أحمد غندور

رئيس مجلس إدارة جامعة بخت الرضا.

السيد/ أحمد محمد علي حسن

رئيس مجلس إدارة جامعة الإمام المهدي.

السيد/ أ.د. إسماعيل حسن حسين

رئيس مجلس إدارة جامعة البطانة.

السيد/ د. محمد يوسف علي

رئيس مجلس إدارة جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم.

السيد/ أحمد إبراهيم الطاهر

رئيس مجلس إدارة جامعة كردفان.

السيد/عبد القادر منعم منصور

رئيس مجلس إدارة جامعة غرب كردفان.

السيد/ د. فيصل حسن إبراهيم

رئيس مجلس إدارة جامعة الدلنج.

السيد/ عبد الرسول النور إسماعيل

رئيس مجلس إدارة جامعة السلام.

السيد/ عثمان جعفر عبد الله

رئيس مجلس إدارة جامعة كسلا.

السيد/ د. السر حاج الحسن

رئيس مجلس إدارة جامعة القضارف.

السيد/ د. محمد طاهر إيلا

رئيس مجلس إدارة جامعة البحر الأحمر.

السيد/ علي أحمد كرتي

رئيس مجلس إدارة جامعة وادي النيل.

السيد/ أ.د. أحمد الطيب أحمد

رئيس مجلس إدارة جامعة شندي.

السيد/ مصدق طه الملك

رئيس مجلس إدارة جامعة دنقلا.

السيد/ د. عوض أحمد الجاز

رئيس مجلس إدارة جامعة عبد اللطيف الحمد.

السيد/ د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي رئيس مجلس إدارة جامعة نيالا.

السيد/ التجاني صالح فضيل

رئيس مجلس إدارة جامعة الفاشر.

السيد/ حسبو محمد عبد الرحمن

رئيس مجلس إدارة جامعة الضعين.

السيد/ م. عمر هارون

رئيس مجلس إدارة جامعة زالنجي.

ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الإقتصادي والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والتنمية الإجتماعية والجهات المعنية الاخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك قراراً اليوم بإعفاء مديري الجامعات المذكورون أدناه من مناصبهم وذلك على النحو التالي :

السيد/ أ.د.أحمد محمد سليمان – مدير جامعـة الخرطوم .

السيد/ أ.د.حسن عباس حسن – مدير جامعـة أمدرمان الإسلامـية .

السيد/ أ.د.أحمد سعيد سلمان – مدير جامعـة القرآن الكريم والعلوم الإسلامـية .

السيد/ أ.د.راشد أحمد محمد – مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .

السيد/ أ.د.أيوب آدم محمد – مدير جامعة بحري .

السيدة/ أ.د.سهام محمد أحمـد بخيت – مدير جامعـة الزعيم الأزهري .

السيد/ أ.د.عبد الرؤوف أحمد عباس – مدير جامعـة السودان المفتوحة .

السيد/ أ.د.كمال هاشم محمد عثمان – مدير جامعة النيلين .

السيد/ أ.د.محمد السنوسي محمد – مدير جامعـة الجزيرة .

السيد/ أ.د.إبراهيم عبد السلام يوسف – مدير جامعـة القضارف .

السيد/ أ.د.عبدالله علي محمد – مدير جامعة كسلا .

السيد/ أ.د.أحمد عبدالعزيز أحمد– مدير جامعة البحر الأحمر (مكلف) .

السيد/ أ.د.تاج السر حسن محمد أحمد – مدير جامعـة شندي .

السيد/ أ.د.فتح الرحمن أحمد الماحي – مدير جامعـة وادي النيل .

السيد/ أ.د.عمر حسن محمد حسن – مدير جامعة دنقلا .

السيد/ أ.د.نور الدائم عثمان – مدير جامعة الإمام المهدي .

السيد/ أ.د.جاد الله عبد الله الحسن – مدير جامعة بخت الرضا .

السيد/ أ.د.محمد النور طه – مدير جامعة كردفان .

السيد/ أ.د.ماهر صالح سليمان خليل – مدير جامعة غرب كردفان .

السيد/ أ.د.عثمان عبد الجبار عثمان – مدير جامعة الدلنج .

السيد/ أ.د.مكين عبد الله مكين إبراهيم – مدير جامعة السلام .

السيد/ أ.د.محمد العوض دفع الله – مدير جامعة شرق كردفان

السيد/ أ.د.محمد الأمين حمزة – مدير جامعة عبداللطيف الحمد .

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السيد/ أ.د. فيصل القاسم أحمد – مدير جامعة النيل الأزرق .

السيد/ أ.د. محمد الخير عبد الرحمن – مدير جامعة سنار .

السيد/ أ.د.محمود مهدي شريف – مدير جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم.

السيد/ أ.د.أحمد إبراهيم أحمد – مدير جامعـة السودان التقانيـة .

السيد/ أ.د.أنور أحمد عيسى راشد – مدير جامعـة البطانة .

السيد/ أ.د. إبراهيم محمد شريف – مدير جامعـة نيالا.

السيد/ أ.د.الجيلانى علي الأمين العربي – مدير جامعة الفاشر.

السيد/ أ.د. علي حسين بحر – مدير جامعة زالنجي.

السيد/ أ.د. الطيب علي أحمد آدم – مدير جامعة الجنينة.

السيد/ أ.د.محمد علي الحاج علوبة – مدير جامعة الضعين.

السيد/ د. آدم عبدالله آدم – مدير الجامعة التكنولوجية (مكلف).

السيد/ أ.د. سيف الدين مضوي – مدير جامعة المناقل.

ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الإقتصادي والعمل والتنمية الإجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك قراراً اليوم بإعفاء نواب مديري الجامعات المذكورون أدناه من مناصبهم وذلك على النحو التالي :

السيد/ أ.د. مصطفي محمد علي البلة – جامعة الخرطوم .

السيد/ أ.د. ابراهيم احمد محمد صادق الكاروري – جامعة أمدرمان الإسلامية .

السيد/ أ.د. معاوية أحمد سيد أحمد – جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية .

السيد/ د.عبد الإله كنه محمود – جامعة بحري.

ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الإقتصادي والعمل والتنمية الإجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك قراراً اليوم بتعيين السادة مديرو الجامعات المذكورون أدناه وذلك على النحو الآتى :

السيدة/ بروفسور فدوى عبد الرحمن علي طه– مدير جامعـة الخرطوم .

السيد/ بروفسورالحسن المثنى عمر الفاروق– مدير جامعـة أمدرمان الإسلامـية .

السيد بروفسور عوض سعد حسن محمد – مدير جامعـة السودان للعلوم والتكنولوجيا .

السيد/ بروفسور محمد طه يوسف الأمين – مدير جامعة الجزيرة .

السيد/ بروفسور محمد خالد عبد الرحمن أحمد– مدير جامعة البطانة .

السيد/ بروفسور عمر السيد الطيب عباس– مدير جامعـة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية .

السيد/ بروفسور أبكر عبد البنات آدم إبراهيم– مدير جامعـة القرآن وتأصيل العلوم- ولاية الجزيرة

السيد/ بروفسور محمد الأمين أحمد محمد– مدير جامعة النيلين .

السيد/ بروفسور وليد محمد الأمين محمد– مدير جامعـة الزعيم الأزهري .

السيد/ بروفسور بابكر محمد محجوب محمد – مدير جامعة بحري.

السيد/ بروفسور حاج حمد عبد العزيز محمد الأمين– مدير جامعـة شندي .

السيدة/ بروفسور إلهام شريف داؤود حسن – مدير جامعة وادي النيل .

السيد/ بروفسور بدر الدين خليل أحمد خليل– مدير جامعة دنقلا .

السيد/ بروفسور حسن بشير محمد نور– مدير جامعـة البحر الأحمر .

السيد/ د . يوسف الأمين يوسف إبراهيم – مدير جامعـة كسلا .

السيد/ بروفسور محمد أحمد الحاج حداد- مدير جامعة القضارف .

السيد/ بروفسور بانقا حسن محمد أحمد– مدير جامعة سنار .

السيد/ بروفسور محمد أبو الحسن عبد الله– مدير جامعة النيل الأزرق .

السيد/ د . الهادي بدوي محجوب بركات – مدير جامعة الإمام المهدي .

السيدة/ بروفسور منى إبراهيم عبد الله محمد– مدير جامعة بخت الرضا .

السيد بروفسور بابكر كرامة عبد الله محمد– مدير جامعة كردفان .

السيد/ بروفسور شمسون خميس كافي – مدير جامعة الدلنج .

السيد/ د.الشفيع محمد المكي أحمد – مدير جامعة غرب كردفان

السيد/ بروفسور أحمد عثمان محمد إدريس– مدير جامعة السلام .

السيد/ بروفسور آدم صالح محمدين آدم صبي– مدير جامعة الفاشر .

السيد/ بروفسور صالح الهادي محمد أحمد – مدير جامعة نيالا .

السيد/ د.يحي عمر آدم جمعة – مدير جامعة زالنجي.

السيد/ د.عبد المطلب محمد خاطر إمام – مدير جامعـة الجنينة .

السيد.د.خالد عبد الفتاح محمد عثمان – مدير جامعـة عبد اللطيف الحمد التكنولوجيا .

السيد/ بروفسور دفع الله محمد المكي – مدير جامعـة الضعين.

السيد/ د.علي محمد حمدان آدم – مدير جامعة السودان التقانية.

السيد/ بروفسور عبد الناصر محمد أحمد فضل السيد– مدير جامعة المناقل.

السيد/ بروفسور نصر الدين جار النبي سليمان حمد – مدير جامعة شرق كردفان.

السيد/ بروفسور الطيب أحمد المصطفي حياتي– مدير جامعة السودان المفتوحة.

ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الإقتصادي والعمل والتنمية الإجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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