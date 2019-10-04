وقالت سامسونغ في بيان عبر البريد الإلكتروني، الجمعة، إنها "وصلت إلى القرار الصعب لوقف عمليات سامسونغ للإلكترونيات في هويتشو" في الصين بنهاية سبتمبر.
ووفقا لأبحاث مختصة في السوق، فإن الهواتف الذكية الصينية مثل هواوي وأوبو، "قضت" على سوق سامسونغ في الصين، وأنهت منافستها للهواتف الصينية هناك.
وتقول وسائل إعلام كورية جنوبية إن نهاية إنتاج الهواتف المحمولة من سامسونغ في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم ترجع كذلك إلى ارتفاع تكاليف العمالة في الصين.
وأضافت أن القرار كان جزءا من جهود مستمرة "لتعزيز الكفاءة في منشآت إنتاجنا".
وقالت الشركة إنها تتابع العمليات الملائمة بموجب القوانين الصينية المعنية للانسحاب، كما سبق أن أغلقت شركة سامسونغ مصنعا آخر في تيانجين بالصين العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن "قضت" الصين على هواتفها.. سامسونج تتخذ "القرار الصعب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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