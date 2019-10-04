بعد أن "قضت" الصين على هواتفها.. سامسونج تتخذ "القرار الصعب"

قالت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية للإلكترونيات إنها أنهت عمليات إنتاج الهواتف الذكية في مصنعها الأخير بالصين، بسبب المنافسة الصينية "الشرسة".

وقالت سامسونغ في بيان عبر البريد الإلكتروني، الجمعة، إنها "وصلت إلى القرار الصعب لوقف عمليات سامسونغ للإلكترونيات في هويتشو" في الصين بنهاية سبتمبر.

ووفقا لأبحاث مختصة في السوق، فإن الهواتف الذكية الصينية مثل هواوي وأوبو، "قضت" على سوق سامسونغ في الصين، وأنهت منافستها للهواتف الصينية هناك.

وتقول وسائل إعلام كورية جنوبية إن نهاية إنتاج الهواتف المحمولة من سامسونغ في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم ترجع كذلك إلى ارتفاع تكاليف العمالة في الصين.

وأضافت أن القرار كان جزءا من جهود مستمرة "لتعزيز الكفاءة في منشآت إنتاجنا".

وقالت الشركة إنها تتابع العمليات الملائمة بموجب القوانين الصينية المعنية للانسحاب، كما سبق أن أغلقت شركة سامسونغ مصنعا آخر في تيانجين بالصين العام الماضي.