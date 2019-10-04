اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الجمعة 4 اكتوبر 2019م هذا الصباح

السوداني

سحب ملف قضية البشير

دول عربية وغربية تجتمع بواشنطن لدعم السودان

إقالة مديري الجامعات

رئيس الوزراء: التصدي للأزمة الاقتصادية من أولويات الفترة الانتقالية

كباشي: المكوّن العسكري لن يتسلّم ترشيحات الثروة الحيوانية والبنى التحتية

الدقير: غيابنا عن تشييع الشهداء”عار”

صحيفة أخبار اليوم:

تشييع مهيب للشهيد قصي حمدتو وحمدوك يتعهد بمعاقبة الجناة

إعفاء مدراء الجامعات ورؤساء مجالس اداراتها

واشنطن : لا مواعيد لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب

معلومات حول الدعوى الجنائية في مواجهة علي محمود

السفير الجديد للاتحاد الاوروبي بالسودان يصل الخرطوم ويباشر مهامه

الاستئناف تسحب أوراق قضية البشير من محكمة الموضوع وتعلق الجلسات

الوداد البيضاوي المغربي يطيح بالمريخ من البطولة العربية للاندية

صحيفة الوطن:

واشنطن: لا مواعيد لرفع السودان من قائمة الإرهاب

تفجر الأوضاع في تلودي .. محتجون يحرقون مصنعاً للذهب

بلاغ في مواجهة شقيق الرئيس المخلوع بتهمة خيانة الأمانة

العثور على جثة أحد مفقودي “القيادة” وحمدوك يتعهد بملاحقة الجناة

التيّار

مبارك الفاضل: المخلوع كان يخشى قوش وجنّد استخبارات لمراقبته

حمدوك يعفي مدراء الجامعات ورؤساء مجالس الإدارات

الجماهير تودّع في موكب حزين أحد مفقودي الاعتصام

جنوب كردفان:”السيانيد” يفجّر الأوضاع في تلودي

منتخب شباب السودان يصل جينجا ويتدرب بالجمعة لمواجهة الأريتري

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الجريدة

مواطنون بتلودي يحرقون مقار شركات تعدين الذهب

عمال الميناء البري يدخلون في إضرابٍ مفتوح

تزوير قيادات من الوطني مستندات سياراتهم حتى لا تتم مصادرتها

ردود فعل غاضبة بعد دفن ثلاث جثث لمجهولي مجزرة القيادة العامة

معز حضرة: لجنة النائب العام للتحقيق في قضية المفقودين”مخالفة للوثيقة الدستورية”

العمل: مشروعات انتاجية لغرب دارفور

الصيحة

انفجار الأوضاع في تلودي وحرق مواقع شركات تعدين بالكامل

“حميدتي” يدعو لتكثيف مكافحة الفساد في أموال التنمية

تأجيل جلسة محاكمة البشير

والي جنوب كردفان: لا وفيات في أحداث تلودي

واشنطن بوست: أمريكا ليست لها حجة للإبقاء على العقوبات الاقتصادية

الانتباهة

سحب ملف”البشير” من المحكمة

تحقيق لـ”الانتباهة”: توقف”13″ مطحنًا واحتكار”5″ شركات طحن القمح المدعوم

مبارك الفاضل:”المخلوع” كلّف فريق استخبارات لمراقبة”قوش”

بلاغ جديد ضد شقيق المعزول

السفير البريطاني لـ”الانتباهة”: لن ينظر في إعفاء الديون إلا بعد الإزالة من قائمة الإرهاب”

ملونق يرفض دعوة مجلس الدينكا للقاء”سلفاكير” في جوبا

“حميدتي”: شغالين ليل ونهار خايفين البلد دي تتفرتق”

مفوضية حقوق الإنسان: الانتهاكات مستمرّة