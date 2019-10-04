إذاعة أمريكية تتحدث عن رفع السودان من قائمة الإرهاب .. شاهد ماذا قالت ؟

قالت إذاعة “فويس أوف أمريكا” الأمريكية، إن سعي الحكومة السودانية الجديدة لرفع اسم البلاد من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ستساعد الخرطوم في التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجهها، ويدعم الديمقراطية الوليدة.

وأضافت الإذاعة، بعد شهور من عدم الاستقرار السياسي عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير، تسعى الحكومة المؤقتة إلى إزالة البلاد من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهي خطوة يري مراقبين أنها هامة لمساعدة السودان في التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة الأفريقية.

وقال عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء المؤقت للسودان، إن رفع السودان من القائمة الأمريكية هو مفتاح جهود الحكومة الجديدة لتحقيق الاستقرار في البلاد في الفترة الانتقالية.

واستخدم حمدوك ، الذي عين رئيسًا للوزراء أواخر أغسطس الماضي، جزءًا من خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي لحث الولايات المتحدة على إزالة السودان من القائمة، قائلاً إن العقوبات التي فرضتها واشنطن تسبب “معاناة هائلة” للشعب السوداني.

وأضافت الحكومة الأمريكية السودان إلى قائمتها للدول الراعية للإرهاب عام 1993 بزعم أن حكومة الرئيس البشير كانت تدعم الإرهاب.

وأضاف حمدوك “لقد كان النظام السابق هو الذي دعم الإرهاب والشعب السوداني ثار ضده، وهذه العقوبات تسببت في معاناة هائلة لشعبنا.. لذلك ندعو الولايات المتحدة لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

وفي عام 2017 ، بدأت الحكومة الأمريكية محادثات مع الحكومة السودانية السابقة بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين، لكن واشنطن علقت هذه المناقشات في أبريل بعد الإطاحة بالبشير.

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وقال مسؤولون امريكيون ان التعليق ما زال قائما رغم تجدد المحادثات مع الحكومة المؤقتة الجديدة في الخرطوم.

وقال ديفيد هيل ، وكيل وزارة الشؤون السياسية بالولايات المتحدة ، عندما سئل عن هذه المسألة: “هناك عدد من الأشياء التي نتطلع إلى التعامل مع حكومة يقودها المدنيون”.

إن تسمية السودان كدولة راعية للإرهاب تمنع البلاد من تخفيف عبء الديون والتمويل من المقرضين الماليين الدوليين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقالت درة جامبو ، صحفية سودانية: “المشكلة هي أن وضع السودان في القائمة منع الحلفاء الأمريكيين ومنظمات العالم الأخرى من التعاون، لذلك كان لهذا عواقب اكثر بكثير على الشعب السوداني”.

رغم أن المسؤولين الأمريكيين عبروا عن دعمهم للحكومة السودانية الجديدة، فإن رفع السودان من قائمة وزارة الخارجية يتطلب موافقة الكونجرس الأمريكي بعد مراجعة استمرت ستة أشهر.

وأعرب الخبراء عن ثقتهم في أن مثل هذه العملية يمكن أن تبدأ قريبًا، بالنظر إلى الأزمة المالية المستمرة في السودان.