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ارتفاع عدد حالات الوفاة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية

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قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد الحالات المبلغ عنها بسبب مرض غامض في الرئة يرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية بلغ 18 حالة مشيرة إلى أن الحالات المؤكدة والمحتملة بالإصابة بالمرض وصلت إلى 1080 في 48 ولاية حتى الآن.

وأشارت المراكز إلى أن هذا العدد مقارنة بوجود 805 حالات إصابة الأسبوع الماضي.

ولم يربط المحققون حتى الآن بين الأمراض وأي منتج أو مكون بعينه لكنهم أشاروا إلى زيوت في السجائر الإلكترونية تحتوي على رباعي هيدرو كانابينول وهو من أحد مكونات الماريجوانا.

وأوصت المراكز الأسبوع الماضي بوقف استخدام السجائر الإلكترونية التي تحتوي على هذا المكون.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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