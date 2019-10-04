وأشارت المراكز إلى أن هذا العدد مقارنة بوجود 805 حالات إصابة الأسبوع الماضي.
ولم يربط المحققون حتى الآن بين الأمراض وأي منتج أو مكون بعينه لكنهم أشاروا إلى زيوت في السجائر الإلكترونية تحتوي على رباعي هيدرو كانابينول وهو من أحد مكونات الماريجوانا.
وأوصت المراكز الأسبوع الماضي بوقف استخدام السجائر الإلكترونية التي تحتوي على هذا المكون.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد حالات الوفاة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.