"إم بي سي" تحذر من جهات مجهولة تنتحل صفة قناتها الجديدة

حذرت مجموعة قنوات ”إم بي سي”، العديد من الفنانين في الوطن العربي، من ”جهات مجهولة“ تنتحل صفة القائمين على قناة ”إم بي سي5″، وهي القناة الجديدة التي أطلقتها المجموعة مؤخرًا لبلدان المغرب العربي.

وأوضحت المجموعة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع ”إنستغرام“، أن ”هذه الجهات تعمل عبر إنشاء حسابات وهمية بمواقع التواصل، على إرسال دعوات للفنانين بحضور حفل فني مزعوم يقام في المغرب خلال أكتوبر الجاري“، مؤكدة أن ”هذا غير صحيح على الإطلاق“.

وأضاف البيان: ”يهم MBC5 أن توضح أنه ليس ثمة حفل مقرر للقناة، وفي حال إقامة أي فعالية أو حفل جديد مستقبلًا، فإن التواصل مع المدعوين يتم رسميًا عبر المكتب الإعلامي للمجموعة، وفريق العلاقات العامة فيها، وليس عبر وسطاء، أو أطراف غير مباشرة“.

وتوعد البيان بـ“الملاحقة القانونية لكل هذه الجهات المجهولة الهوية والتي تنتحل صفة قناة MBC5 وسواها من العلامات التجارية المسجلة أصولًا والتابعة لمجموعة إم بي سي“.