حمدوك يصدر قراراً بتعيين مديرين لعدد من الجامعات – الاسماء

أصدر د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين مديرين لعدد من الجامعات، وفقًا لما أوردته وكالة (سونا) الرسمية .

نص القرار: –

أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك قراراً بتعيين السادة المذكورين أدناه مديري جامعات، وذلك على النحو الآتي:

السيدة/ بروفسور فدوى عبد الرحمن علي طه ـ مدير جامعـة الخرطوم.

السيد/ بروفسورالحسن المثنى عمر الفاروق ـ مدير جامعـة أمدرمان الإسلامـية.

السيد/ بروفسور عوض سعد حسن محمد ـ مدير جامعـة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

السيد/ بروفسور محمد طه يوسف الأمين ـ مدير جامعة الجزيرة.

السيد/ بروفسور محمد خالد عبد الرحمن أحمد ـ مدير جامعة البطانة.

السيد/ بروفسور عمر السيد الطيب عباس ـ مدير جامعـة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

السيد/ بروفسور أبكر عبد البنات آدم إبراهيم ـ مدير جامعـة القرآن وتأصيل العلوم – ولاية الجزيرة.

السيد/ بروفسور محمد الأمين أحمد محمد ـ مدير جامعة النيلين.

السيد/ بروفسور وليد محمد الأمين محمد ـ مدير جامعـة الزعيم الأزهري.

السيد/ بروفسور بابكر محمد محجوب محمد ـ مدير جامعة بحري.

السيد/ بروفسور حاج حمد عبد العزيز محمد الأمين ـ مدير جامعـة شندي.

السيدة/ بروفسور إلهام شريف داوود حسن ـ مدير جامعة وادي النيل.

السيد/ بروفسور بدر الدين خليل أحمد خليل ـ مدير جامعة دنقلا.

السيد/ بروفسور حسن بشير محمد نور ـ مدير جامعـة البحر الأحمر.

السيد/ د . يوسف الأمين يوسف إبراهيم – مدير جامعـة كسلا .

السيد/ بروفسور محمد أحمد الحاج حداد- مدير جامعة القضارف .

السيد/ بروفسور بانقا حسن محمد أحمد– مدير جامعة سنار .

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السيد/ بروفسور محمد أبو الحسن عبد الله– مدير جامعة النيل الأزرق .

السيد/ د . الهادي بدوي محجوب بركات – مدير جامعة الإمام المهدي .

السيدة/ بروفسور منى إبراهيم عبد الله محمد– مدير جامعة بخت الرضا .

السيد بروفسور بابكر كرامة عبد الله محمد– مدير جامعة كردفان .

السيد/ بروفسور شمسون خميس كافي – مدير جامعة الدلنج .

السيد/ د.الشفيع محمد المكي أحمد – مدير جامعة غرب كردفان

السيد/ بروفسور أحمد عثمان محمد إدريس– مدير جامعة السلام .

السيد/ بروفسور آدم صالح محمدين آدم صبي– مدير جامعة الفاشر .

السيد/ بروفسور صالح الهادي محمد أحمد – مدير جامعة نيالا .

السيد/ د.يحيى عمر آدم جمعة – مدير جامعة زالنجي.

السيد/ د.عبد المطلب محمد خاطر إمام – مدير جامعـة الجنينة .

السيد.د. خالد عبد الفتاح محمد عثمان – مدير جامعـة عبد اللطيف الحمد التكنولوجيا .

السيد/ بروفسور دفع الله محمد المكي – مدير جامعـة الضعين.

السيد/ د.علي محمد حمدان آدم – مدير جامعة السودان التقانية.

السيد/ بروفسور عبد الناصر محمد أحمد فضل السيد– مدير جامعة المناقل.

السيد/ بروفسور نصر الدين جار النبي سليمان حمد – مدير جامعة شرق كردفان.

السيد/ بروفسور الطيب أحمد المصطفى حياتي– مدير جامعة السودان المفتوحة.

ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.