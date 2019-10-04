قرار مرتقب بإطلاق سراح قيادات بنظام المخلوع.. تفاصيل أول لقاء سري بين رئيس الوطني وعضو عسكري...

أفاد مصدر وصف بالموثوق، ان رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف البروفيسر ابراهيم غندور التقى عضو عسكري بالمجلس السيادي في أول لقاء جمع الطرفين عقب سقوط النظام في الحادي عشر من ابريل الماضي.

وقال المصدر الموثوق لـ(تاسيتي نيوز)، ان لقاء الطرفين جاء بترتيب من شخصية نافذة باقليم دارفور واحد اعيانها وقيادي بالوطني حيث تم القاء بصورة سرية قبل اسبوع بضاحية سوبا.

وأضاف ذات المصدر، أن اللقاء تطرق لمسألة عودة حزب المؤتمر الوطني للحياة السياسية والسماح له بممارسة نشاطة مجددا .

وتابع المصدر ان : “الشخصية السيادية اشترطت مقابل عودة النظام البائد الى الحياة السياسية عدم التحدث عن المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية اولا، بالاضافة الى دعم حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك .

وأشار المصدر ان رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف طالب باطلاق سراح المعتقلين السياسين من رموز النظام المخلوع واضاف المصدر ان : الشخصية العسكرية النافذة في السيادي وافقت على ان يتم بصورة تدريجية، عازية المسألة الى عدم الرغبة في تأليب الرأي العام والشارع السوداني الان، متعهدا بالاسراع في استكمال اجراءات من تم القاء القبض عليهم وتم التحقيق معهم، كاشفا عن أن النيابة قررت الافراج عن سبعة اشخاص منهم الحاج عطا المنان، مامون حميدة، المهندس حامد صديق واخرين خلال الايام المقبلة.