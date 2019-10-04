قرارات بإعفاء رؤساء مجالس ومديري ونواب الجامعات – الاسماء

(سونا) – أصدر د.عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، ثلاثة قرارات قضى فيها بإعفاء عدد من رؤساء مجالس الجامعات، وفي ذات الإطار أصدر أيضاً قرارا ثانيا بإعفاء عدد من مديري الجامعات، بجانب إصداره قرارا ثالثا يقضي بإعفاء نواب مديري الجامعات.

نص القرارات: –

القرار الأول: –

أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك قراراً اليوم بإعفاء رؤساء مجالس إدارات الجامعات المذكورين أدناه من مهامهم وذلك على النحو التالي:

السيد/ مكاوي محمد عوض – رئيس مجلس إدارة جامعة الخرطوم.

السيد الفريق / الفاتح عروة – رئيس مجلس إدارة جامعة النيلين.

السيد/ د. عوض أحمد الجاز – رئيس مجلس إدارة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

السيد/ علي إبراهيم مالك – رئيس مجلس إدارة جامعة الزعيم الأزهري.

السيد/ د. غلام الدين عثمان آدم – رئيس مجلس إدارة جامعة أمدرمان الإسلامية.

السيد/ أ.د. الحبر يوسف نور الدائم – رئيس مجلس إدارة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

السيد/ د. عز الدين كامل أمين – رئيس مجلس إدارة جامعة السودان المفتوحة.

السيد/ أ.د. علي محمد شمو – رئيس مجلس إدارة جامعة الجزيرة.

السيد/ آدم الأمين آدم – رئيس مجلس إدارة جامعة النيل الأزرق.

السيد/ أ.د. إبراهيم أحمد غندور – رئيس مجلس إدارة جامعة بخت الرضا.

السيد/ أحمد محمد علي حسن – رئيس مجلس إدارة جامعة الإمام المهدي.

السيد/ أ.د. إسماعيل حسن حسين – رئيس مجلس إدارة جامعة البطانة.

السيد/ د. محمد يوسف علي – رئيس مجلس إدارة جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم.

السيد/ أحمد إبراهيم الطاهر – رئيس مجلس إدارة جامعة كردفان.

السيد/عبد القادر منعم منصور – رئيس مجلس إدارة جامعة غرب كردفان.

السيد/ د. فيصل حسن إبراهيم – رئيس مجلس إدارة جامعة الدلنج.

السيد/ عبد الرسول النور إسماعيل – رئيس مجلس إدارة جامعة السلام.

السيد/ عثمان جعفر عبد الله – رئيس مجلس إدارة جامعة كسلا.

السيد/ د. السر حاج الحسن – رئيس مجلس إدارة جامعة القضارف.

السيد/ د. محمد طاهر إيلا – رئيس مجلس إدارة جامعة البحر الأحمر.

السيد/ علي أحمد كرتي – رئيس مجلس إدارة جامعة وادي النيل.

السيد/ أ.د. أحمد الطيب أحمد – رئيس مجلس إدارة جامعة شندي.

السيد/ مصدق طه الملك – رئيس مجلس إدارة جامعة دنقلا.

السيد/ د. عوض أحمد الجاز – رئيس مجلس إدارة جامعة عبد اللطيف الحمد.

السيد/ د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي – رئيس مجلس إدارة جامعة نيالا.

السيد/ التجاني صالح فضيل – رئيس مجلس إدارة جامعة الفاشر.

السيد/ حسبو محمد عبد الرحمن – رئيس مجلس إدارة جامعة الضعين.

السيد/ م. عمر هارون – رئيس مجلس إدارة جامعة زالنجي.

ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

القرار الثاني: –

أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك قراراً بإعفاء مديري الجامعات المذكورين أدناه من مناصبهم وذلك على النحو التالي:

السيد/ أ.د.أحمد محمد سليمان – مدير جامعـة الخرطوم .

السيد/ أ.د.حسن عباس حسن – مدير جامعـة أمدرمان الإسلامـية .

السيد/ أ.د.أحمد سعيد سلمان – مدير جامعـة القرآن الكريم والعلوم الإسلامـية .

السيد/ أ.د.راشد أحمد محمد – مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

السيد/ أ.د.أيوب آدم محمد – مدير جامعة بحري.

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السيدة/ أ.د.سهام محمد أحمـد بخيت – مدير جامعـة الزعيم الأزهري.

السيد/ أ.د.عبد الرؤوف أحمد عباس – مدير جامعـة السودان المفتوحة.

السيد/ أ.د.كمال هاشم محمد عثمان – مدير جامعة النيلين.

السيد/ أ.د.محمد السنوسي محمد – مدير جامعـة الجزيرة.

السيد/ أ.د.إبراهيم عبد السلام يوسف – مدير جامعـة القضارف.

السيد/ أ.د.عبد الله علي محمد – مدير جامعة كسلا.

السيد/ أ.د.أحمد عبد العزيز أحمد– مدير جامعة البحر الأحمر (مكلف).

السيد/ أ.د.تاج السر حسن محمد أحمد – مدير جامعـة شندي.

السيد/ أ.د.فتح الرحمن أحمد الماحي – مدير جامعـة وادي النيل.

السيد/ أ.د.عمر حسن محمد حسن – مدير جامعة دنقلا.

السيد/ أ.د.نور الدائم عثمان – مدير جامعة الإمام المهدي .

السيد/ أ.د.جاد الله عبد الله الحسن – مدير جامعة بخت الرضا .

السيد/ أ.د.محمد النور طه – مدير جامعة كردفان .

السيد/ أ.د.ماهر صالح سليمان خليل – مدير جامعة غرب كردفان .

السيد/ أ.د.عثمان عبد الجبار عثمان – مدير جامعة الدلنج .

السيد/ أ.د.مكين عبد الله مكين إبراهيم – مدير جامعة السلام .

السيد/ أ.د.محمد العوض دفع الله – مدير جامعة شرق كردفان

السيد/ أ.د.محمد الأمين حمزة – مدير جامعة عبد اللطيف الحمد .

السيد/ أ.د. فيصل القاسم أحمد – مدير جامعة النيل الأزرق .

السيد/ أ.د. محمد الخير عبد الرحمن – مدير جامعة سنار .

السيد/ أ.د.محمود مهدي شريف – مدير جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم.

السيد/ أ.د.أحمد إبراهيم أحمد – مدير جامعـة السودان التقانيـة .

السيد/ أ.د.أنور أحمد عيسى راشد – مدير جامعـة البطانة .

السيد/ أ.د. إبراهيم محمد شريف – مدير جامعـة نيالا.

السيد/ أ.د.الجيلاني علي الأمين العربي – مدير جامعة الفاشر.

السيد/ أ.د. علي حسين بحر – مدير جامعة زالنجي.

السيد/ أ.د. الطيب علي أحمد آدم – مدير جامعة الجنينة.

السيد/ أ.د.محمد علي الحاج علوبة – مدير جامعة الضعين.

السيد/ د. آدم عبدالله آدم – مدير الجامعة التكنولوجية (مكلف).

السيد/ أ.د. سيف الدين مضوي – مدير جامعة المناقل.

ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

القرار الثالث: –

أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك قراراً بإعفاء نواب مديري الجامعات المذكورين أدناه من مناصبهم وذلك على النحو التالي:

السيد/ أ.د. مصطفى محمد علي البلة – جامعة الخرطوم .

السيد/ أ.د. إبراهيم أحمد محمد صادق الكاروري – جامعة أمدرمان الإسلامية .

السيد/ أ.د. معاوية أحمد سيد أحمد – جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية .

السيد/ د.عبد الإله كنه محمود – جامعة بحري.

ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.