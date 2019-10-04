طالب باقالة وزير المالية.. شاهد أول تعليق من المؤتمر الوطني بشأن بيع دوره في مزاد علني

رفض حزب المؤتمر الوطني حديث وزير المالية إبراهيم البدوي الداعي فيه لبيع دور الحزب في مزاد علني .

وقال الحزب في تعميم صحافي بحسب مانقلته الاحداث نيوز، ان المطالب ببيع الدور يخالف القوانين والاعراف ويتنافي مع شعارات حرية سلام وعدالة .

وطالب الوطني باقالة وزير المالية حيث قال البيان ان الوزير الذي ينادي بييع بعض الاصوال التي لا تملكها الحكومة لسد النقص في عجز الموازنة لا يستحق ان يكون على راس الوزارة .

واضاف البيان سنتخذ من الإجراءات القانونية التي تكفل لنا حقوقنا ونحن جزء من النسيج الاجتماعي وعضويتنا منتشره في كل ربوع السودان واضاف نقول للذين يروا فينا ضعف هيهات ومسيرتنا ماضية قاصدة ومستعدين للتضحية من اجل البلاد .

واضاف البيان نقول لرئيس الوزراء ما هكذا تورد الابل والافضل ان يلتفت الجميع لمعالجة الاوضاع الاقتصادية