وعلى الرغم من عدم تحديد موعد العرض الا أن موقع "oprahmag" توقع بدء عرض الموسم الثالث في خريف 2020، حيث أن الموسم الأول من العمل طرح في 5 أكتوبر من عام 2018 ، وعرض الموسم الثاني في 6 سبتمبر من العام الجارى 2019.
يذكر أن المسلسل الأسبانى Elite حصل على تقييمات 7.6 عبر موقع IMDB، ومن المقرر أن تظهر هذه الشخصيات في الموسم الثالث من العمل : صموئيل (إيزان إسكاميلا)، كريستيان (ميجيل هيران)، نانو (خايمي لورينتي لوبيز)، جوزمان (ميجيل برناردو)، لو (دانا باولا)، ناديا (مينا الهاماني)، كارلا (إستير إكسبوسيتو)، بولو أندر (آرون بايبر) وعمر (عمر أيوسو)، ومن المقرر أن يعودوا جميعهم للموسم الثالث إلى جانب أعضاء فريق الممثلين الجدد: كايتانا (جورجينا أموروس) ، ريبيكا (كلوديا سالاس) ، وفاليريو (جورج لوبيز).
وكانت قد تمت مشاهدة الموسم الأول من Élite، وفقًا لـ موقع Variety، من قبل أكثر من 20 مليون حساب خلال شهر أكتوبر عام 2018، وتم عرض الموسم الثاني لأول مرة في 6 سبتمبر الماضى ويتناول نتائج وفاة مارينا، مع الكشف عن مجموعة جديدة كاملة من أعضاء فريق العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء تصوير الموسم الثالث من Elite دون تحديد موعد انطلاق عرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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