بوتين: الصين مستعدة لشراء كل ما يمكن لروسيا أن تنتجه من فول الصويا

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن الصين مستعدة لشراء كل إنتاج روسيا من فول الصويا، لكن موسكو ليس لديها حاليا طاقة كافية لتلبية الطلب بالكامل من أكبر مستورد للصويا فى العالم.

وأبلغ بوتين منتدى فى منتجع سوتشى "هم مستعدون لأن يشتروا منا كل ما يمكننا انتاجه لكن المشكلة أننا لسنا جاهزين لهذا الآن... لسنا جاهزين بعد لمثل هذه الأحجام".

وتأتى تعليقات بوتين وسط حرب تجارية أوسع بين الولايات المتحدة والصين دفعت بكين إلى فرض رسوم جمركية على واردات فول الصويا من الولايات المتحدة.