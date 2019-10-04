وأبلغ بوتين منتدى فى منتجع سوتشى "هم مستعدون لأن يشتروا منا كل ما يمكننا انتاجه لكن المشكلة أننا لسنا جاهزين لهذا الآن... لسنا جاهزين بعد لمثل هذه الأحجام".
وتأتى تعليقات بوتين وسط حرب تجارية أوسع بين الولايات المتحدة والصين دفعت بكين إلى فرض رسوم جمركية على واردات فول الصويا من الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: الصين مستعدة لشراء كل ما يمكن لروسيا أن تنتجه من فول الصويا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.