ونقلت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية عن المتحدث أيوب جاسم قوله إن قوات حرس السواحل اعترضت القارب بالقرب من مدينة طرابلس وعلى متنه 102 مهاجرا من الأفارقة من بينهم 3 سيدات وطفل.
وأضاف أن السلطات الليبية قامت بنقل المهاجرين الى مركز احتجاز بمدينة الخمس الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترا شرق طرابلس.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا: اعتراض قارب يقل 102 من المهاجرين الأفارقة قرب طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.