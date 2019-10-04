خالد بن سلمان يتحدث عن "التهدئة" في اليمن.. ماذا قال؟

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن التهدئة التي أعلنت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دوماً، وتأمل أن تطبق بشكل فعلي كما أكد ذلك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

وأضاف الأمير خالد بن سلمان في تغريدات له على حسابه على موقع تويتر أن حديث النظام الايراني عن تهدئة في اليمن، وربطها بمحاولة الخروج مما يواجهه من أزمات، هو استغلال ومتاجرة رخيصة باليمن وشعبه بعد ان أشعل النظام الإيراني الأزمة في اليمن واستمر في تأجيجها.

وأشار الأمير خالد بن سلمان إلى أن النظام الايراني يسعى وبكل وقاحة لاستغلال اليمن لمصالحه، فمن جهة يلقي باللوم والتهمة على اليمنيين تهرباً من مسؤولية أعماله الإرهابية، ومن جهة اخرى يقللون من قيمة اليمنيين بالحديث نيابة عنهم بأنهم من يسعى للتهدئة في اليمن في اطار حملة التضليل والكذب التي لا تنطلي على أحد.

وأضاف: "ها هو وزير خارجية النظام الايراني، الذي يزعم نظامه حرصه على التهدئة، يحاول الدفاع عن النظام الإيراني عبر تحميل مسؤولية الهجمات على بقيق وخريص لليمنيين بشكل جبان دون اي اعتبار لأمن وسلامة واستقرار اليمن."

وأكد نائب وزير الدفاع السعودي بأن "آن الأوان ليقف اليمنيين، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفاً واحداً امام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي مصالح أخرى."