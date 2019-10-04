زعيم المعارضة الكندى فى مأزق بعد الكشف عن جنسيته الأمريكية

يواجه زعيم المعارضة الكندية آندرو شير انتقادات حادة فى البلاد بسبب حمله جنسية مزدوجة الأمريكية بجانب الكندية، فى الوقت الذى يسعى فيه للفوز بالانتخابات القادمة وتولى رئاسة الوزراء.

ويقول متحدث باسم شير إنه الآن بصدد التخلى عن تلك الجنسية، لكن حتى الآن ، لم يرد أي تأكيد من الولايات المتحدة بأنه تم التخلي عنها.

ووالد شير أمريكي، وحصل شير وشقيقاته على جوازات سفرهم الأمريكية كأطفال. وبحسب ما ورد ترك جواز سفره الأمريكي نافذا وحاول التخلي عنه قبل إسقاط أمر الانتخابات.

ويقول بروك هاريسون، مدير الاتصالات بحملة (شير) إن زعيم المعارضة لم يصوت في أي انتخابات أمريكية. وأضاف "بمجرد أن أصبح شير زعيما لحزب المحافظين الكندي، قرر أن يتخلى عن جنسيته الأمريكية قبل الانتخابات. وفي أغسطس، أبلغ حكومة الولايات المتحدة أنه يتخلى عن جنسيته. "لقد قدم أوراقه وينتظر حاليا التأكيد من السفارة بأنه لم يعد مواطنا أمريكيا".