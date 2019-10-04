إتش بي تنوي تسريح نحو 9 آلاف موظف

قالت شركة إتش بي للكمبيوتر الخميس إنها ستخفض حوالى 7000 إلى 9000 وظيفة كجزء من خطة إعادة الهيكلة المالية لعام 2020. تقدر شركة إتش بي HP أن الخطة ستؤدي إلى توفير مبلغ سنوي يقدر بنحو 1.0 مليار دولار بنهاية السنة المالية لـ 2022. وأضافت الشركة أن من المتوقع الانتهاء من هذه الإجراءات في السنة المالية 2022.

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