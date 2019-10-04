إعلامي إسباني يفجر مفاجأة نارية بشأن سر تراجع حارس ريال مدريد

وقال الإعلامي خوسيه لويس سانشيز في تصريحات حصرية لبرنامج ‘‘التشيرنيجتو‘‘ الإسباني الشهير: ‘‘كورتوا كان يعاني من فيروس في معدته، وهو الأمر الذي تسبب بأن يخسر 2 كيلو جرام من وزنه‘‘.
وكان كورتوا قد اضطر لمغادرة ملعب سانتياجو برنابيو بين شوطي اللقاء في ليلة التعادل مع كلوب بروج البلجيكي 2-2 بدوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب معاناته من مشاكل في المعدة.
وبات كورتوا مهددا بالغياب عن المباراة المقبلة للريال بسبب المشكلة التي يمر بها الحارس البلجيكي، وقد يحصل الحارس الفرنسي ألفونس أريولا على فرصة البدء مجددًا ضد غرناطة.
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