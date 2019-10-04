العالم يقف "في ضهر" السودان.. ماذا قدموا لدعم الاقتصاد؟

بدأ السودان يجني ثمار سياسته الدبلوماسية الناجحة، حيث أعلنت الحكومة أنها تسعى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب عبر مسارين يتمثلان في الحوار المباشر مع الإدارة الأمريكية، وحشد الدعم الدولي المؤيد للمطلب السوداني، في ذات الوقت الذي كشفت فيه عن وعود كبيرة تلقتها من قبل نادي باريس بشأن الديون الخارجية، وأشارت إلى حوار جار بينها ووفد من صندوق النقد الدولي يزور الخرطوم هذه الأيام. وقال الناطق باسم الحكومة وزير الإعلام فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء، أمس، إن المجلس استعرض نتائج مشاركة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وزيارته إلى فرنسا، لافتا إلى أن الوفد السوداني التقى على هامش الاجتماعات بعدد من المسؤولين الأمريكيين، وبحث معهم قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد أن الحوار المباشر مع الإدارة الأمريكية قائم حول القضية، وأشار إلى مساع لكسب الدعم الدولي لمطلب السودان، وأضاف «السودان يعمل في اتجاهين الحوار المباشر والتحرك مع الدول الداعمة للسودان، الحكومة الداعمة للإرهاب ذهبت وجاءت حكومة جديدة وليس من العدل أن تحاسب على أخطاء حكومة سابقة، خاصة وأن أبوابها مفتوحة الآن للعالم والمنظمات الدولية».

وفيما يتعلق بالديون الخارجية أكد صالح أن رئيس الوزراء تلقى وعوداً كبيرة بشأن ديون السودان الخارجية من قبل نادي باريس الذي يمثل الدائنين، كما أن فرنسا أعلنت أنها ستنظم مؤتمراً دولياً للاستثمار في السودان، مشيراً إلى أن مسألة إلغاء الديون الخارجية مرتبطة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكشف عن خطوات بدأت لمعالجة الأمر، منها عملية مراقبة أداء الاقتصاد السوداني بحيث يوجه العائد من رفع الديون إلى قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بجانب التأكد من اتجاهات الاقتصاد السوداني خلال المرحلة المقبلة.

وحول اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وزعيم حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور بباريس، وصف المسؤول السوداني اللقاء بالإيجابي الذي ناقش جذور الأزمة السودانية وإمكانيات علاجها، وقال إن اتفاق تم بين حمدوك ونور بمواصلة اللقاءات، كما أن رئيس الوزراء قدم الدعوة لنور بالانضمام إلى مفاوضات السلام وإثارة كل القضايا التي تم بحثها بينهما داخل منبر التفاوض.

قال الناطق باسم الحكومة السودانية إن وزير المالية إبراهيم البدوي، طالب رئيس الوزراء بأن تؤول ممتلكات حزب الرئيس المخلوع (المؤتمر الوطني) لوزارة المالية وفتح مزاد عالمي بالعملة الصعبة لبيعها، وذلك بناء على قرار سابق بمصادرة ممتلكات حزب المؤتمر الوطني من مقار وسيارات، وذلك بغرض الاستفادة من عائداتها في سداد أقساط بعض الصناديق العربية

,قال رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد عبيد المزروعي، إنه تم إنشاء صندوق زراعي بمبلغ 40 مليون دولار في السودان، وتمت الموافقة على مشروعين بمبلغ 120 مليون دولار، في مجالات تصنيع اللحوم، وانتاج الأسماك، والتمور.

وأكد المزروعي، خلال لقائه وزير الزراعة والغابات السوداني عيسى عثمان شريف، مواصلة دعم السودان ودعم صغار المزارعين، لافتا إلى أن السودان يحظي بمقعد دائم في مجلس ادارة الهيئة، وبه أكثر من 66 في المئة، من إجمالي استثمارات الهيئة.

من جانبه ، أكد وزير الزراعة السوداني أن الوزراة تهدف إلى خلق شراكات ذكية بين المستثمرين والمجتمعات المحلية، لافتا إلى أن أبواب السودان مفتوحة للشركاء من أجل الانتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي الوطني والعربي.

وأشاد بدور الهيئة في عقد شراكات ذكية تسهم تطوير الزراعة والمزارع، ووعد بتذليل العقبات وحل المشاكل التي تواجه الهيئة.

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وفي وقت سابق، وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية مع الصندوق العالمي للشراكة من أجل التعليم، على المنحة المقدمة من منظمة "يونسيف" والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، البالغة 59.7 مليون دولار، لتطوير التعليم.

وقع على الاتفاق نيابة عن حكومة السودان الدكتور إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، ومحمد الأمين التوم وزير التربية والتعليم، إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية.

وقال البدوي إن الاتفاقية تأتي في إطار التضامن الدولي للتعليم، كمنحة مقدمة من المنظمات الثلاث، لافتا إلى أن الاتفاقية مهمة لتدعيم تقديم الخدمات لقطاع التعليم.

وأضاف أن وزارة المالية ستدعم القطاع الاجتماعي بما فيه التعليم والصحة وخدمات المياه والخدمات الاجتماعية في الميزانية القادمة، متطلعا لمزيد من التعاون في الفترة القادمة.

وأشار إلى أن رأس المال الاجتماعي يستند على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، ورأس المال الاجتماعي والبشري أساس الإنتاجية في اقتصاد القرن الواحد والعشرين، لذا نولي الاهتمام بالتعليم أولوية خاصة وأهمية كبيرة ونعمل ما نستطيع لدعم وزيادة التخصيص المالي في موازنة التعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.

من جانبه، ثمن محمد الأمين التوم وزير التربية والتعليم السوداني دور المانحين المستمر في دعم التعليم في السودان، لتحسين الوضع التعليمي.

ومن جهتها، أشارت صفاء الطيب حسب الرسول رئيس قطاع التعليم في شرق وجنوب القارة الإفريقية بالبنك الدولي، إلى زيادة التمويل لتحسين التعليم في الدول الإفريقية، خاصة السودان من الشركاء المانحين للاسهام في تقليل الفقر في إفريقيا.