وأكد المزروعي، خلال لقائه وزير الزراعة والغابات السوداني عيسى عثمان شريف، مواصلة دعم السودان ودعم صغار المزارعين، لافتا إلى أن السودان يحظي بمقعد دائم في مجلس ادارة الهيئة، وبه أكثر من 66 في المئة، من إجمالي استثمارات الهيئة.
من جانبه ، أكد وزير الزراعة السوداني أن الوزراة تهدف إلى خلق شراكات ذكية بين المستثمرين والمجتمعات المحلية، لافتا إلى أن أبواب السودان مفتوحة للشركاء من أجل الانتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي الوطني والعربي.
وأشاد بدور الهيئة في عقد شراكات ذكية تسهم تطوير الزراعة والمزارع، ووعد بتذليل العقبات وحل المشاكل التي تواجه الهيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة العربية للاستثمار تنشئ صندوقًا زراعيًا بـ 40 مليون دولار في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.