عبدالمهدي: نحن بين خياري الدولة واللا دولة

وقال عبدالمهدي في كلمة متلفزة: ”نحن اليوم بين خياري الدولة واللا دولة“.
وأضاف: ”اتفقنا على إطلاق سراح المحتجزين ممن لم يرتكبوا أعمالًا جنائية“.
وتابع أن ”حظر التجوال بشكل مؤقت، كان خيارًا صعبًا ولكن لا غنى عنه“، داعيًا إلى ”إعادة الحياة في كافة المحافظات واحترام سلطة القانون“.
وشدد عبدالمهدي، على أن حكومته ”لا تملك حلولا سحرية لمعالجة المشاكل في عام واحد“.
وأعلن عبدالمهدي، فجر الخميس، فرض حظر تجول كامل في بغداد.
وقال عبدالمهدي في بيان، إن حظر التجول في بغداد سيكون اعتبارًا من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس وحتى إشعار آخر.
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