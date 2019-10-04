لوحة بانكسي للبرلمان البريطاني ممتلئا بالشمبانزيى تباع بـ12 مليون دولار

وأضافت دار المزادات أن لوحة "البرلمان المتخلف" (ديفولفد برليامنت) التى يجلس فيها قردة الشمبانزى مكان السياسيين فى مجلس العموم البريطانى دخلت المزاد وسعرها يقدر بما يتراوح بين 1.5 ومليونى جنيه استرلينى.
لكن خلال عملية المزايدة التى استمرت نحو 13 دقيقة تصاعد سعرها ليصل إلى 8.5 مليون جنيه استرلينى وبإضافة الرسوم بلغ السعر النهائي 9879500 جنيه استرلينى (12.2 مليون دولار).
وكتب بانكسى على حسابه على انستجرام قائلا "سعر قياسى للوحة لبانكسى في مزاد الليلة. من العار أني لم أعد أمتلكها" ورافق ذلك نشره لتعليق من الناقد الفني روبرت هيوز عن قيمة الأعمال الفنية.
ويقول هيوز فى ذلك التعليق "... سعر العمل الفنى هو الآن جزء من وظيفته، عمله الجديد هو أن يقبع على الجدار ويعلو ثمنه. بدلا من أن يكون ملكية عامة للبشرية مثل الكتاب... يصبح الفن ملكية خاصة لشخص يمكنه تحمل كلفته".
وعلى الرغم من أن لوحة البرلمان المتخلف التي يبلغ طولها 4 أمتار رسمت فى 2009 إلا أن الكثير من المعلقين ربطوا بينها وبين المشهد السياسى اليوم خاصة المساجلات الساخنة فى مجلس العموم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وبانكسى فنان بريطانى مولود فى مدينة بريستول ويبقى هويته الحقيقية سرا ويعرف عنه رسوم الجرافيتى التى تعبر عن قضايا اجتماعية أو سياسية بمدن فى شتى أنحاء العالم.
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