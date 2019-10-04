روسيا تقترح نقل أعمال اللجنة الأولى الأممية من الولايات المتحدة

اقترحت روسيا نقل أعمال اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بشؤون نزع السلاح إلى خارج الولايات المتحدة، بعد أن تأخرت واشنطن من جديد في منح تأشيرات لدبلوماسيين روس.

وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال جلسة اللجنة المذكورة، اليوم الخميس: "بهدف تطبيع عمل اللجنة الأولى ولجنة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، نرى أنه من الضروري دراسة مسألة إجراء دورتي اللجنتين في عام 2020 خارج الولايات المتحدة، في فيينا أو جنيف على سبيل المثال".

ودعت روسيا إلى تعليق دورة اللجنة حتى يتمكن الوفد الروسي من المشاركة في أعمال الدورة بتشكيلته الكاملة.

وقال بوليانسكي: "طالما ظلت مسألة التأشيرات عالقة، نقترح تعليقا فنيا لعمل اللجنة، من أجل تسوية المسألة بسرعة. وما أن يتم منح التأشيرات لجميع أعضاء وفدنا، سنكون على استعداد لاستئناف عمل الدورة".

وأشار بوليانسكي إلى أن ثلث أعضاء الوفد الروسي، الذي كان من المقرر أن يشارك في عمل دورة اللجنة الأولى، لم يحصلوا على التأشيرات في الوقت المناسب.