إقالة جديدة تقترب في الدوري السعودي

وقالت صحيفة الشرق الأوسط عن أن إدارة النادي تقترب من الإعلان عن التوقيع مع الجزائري نور الدين بن زكري لقيادة الفريق الأول.
وكان الوحدة قد حقق انتصاره الرابع على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عندما فاز 1-صفر على مستضيفه ضمك الوافد الجديد في افتتاح الجولة السادسة من المسابقة اليوم الخميس.
وقفز الوحدة للمركز الثاني برصيد 12 نقطة متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر الذي خاض مباراة أقل، بينما تجمد رصيد ضمك عند أربع نقاط في المركز قبل الأخير.
وسبق ذلك إقالة كلاً من مدرب الأهلي برانكو ومدرب الوحدة الذي جاء بدلا منه كارينيو وكان أحد قد قرر إقالة مدربه السابق قبل بداية المسابقة عقب اسبوعين فقط من توليه المهمة
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