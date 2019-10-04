أندية المغرب تحتكر ثمن نهائي البطولة العربية

ويتواجد في ثمن النهائي العربي ثلاث أندية من المغرب هي الرجاء والوداد وأولمبيك آسفي.
بالإضافة إلى فريقين من مصر هما الإسماعيلي والاتحاد السكندري، ومثلهما من السعودية الشباب واتحاد جدة، وكذلك من الإمارات هما الجزيرة والوصل، ومن العراق القوة الجوية والشرطة.
كما يتواجد في ثمن النهائي، فريقًا من الجزائر وهو مولودية العاصمة، ومثله من تونس وهو الترجي الرياضي، وكذلك فريقًا من موريتانيا وهو إف سي نواذيبو، ومثله من البحرين وهو المحرق، ومن الأردن شباب الأردن.
وسيتم إجراء قرعة مباريات الدور ثمن النهائي يوم السبت المقبل بالأراضي السعودية.
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