نادي الزمالك يكشف تطورات إصابة شيكابالا ومحمود عبدالعزيز

وقال الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ إن شيكا تعرض لشد في العضلة الخلفية وإجهاد في العضلة الضامة.
وأضاف: ”سيخضع شيكابالا لفحوصات خلال الساعات المقبلة، لتحديد الإصابة بشكل دقيق ومدة غيابه عن الملاعب“.
وعن إصابة محمود عبدالعزيز ”زيزو“ قال: “ التشخيص المبدئي لإصابة زيزو هو كدمة قوية في الركبة، وفي انتظار تقرير الأشعة النهائي“.
وتابع: ”الركبة متورمة بشكل كبير“
ولعب زيزو في الدقيقة 74 بدلا من أحمد سيد ”زيزو“ ولكنه أصيب عقب 16 دقيقة فقط ليضطر للخروج مصابا ولعب الزمالك بـ10 لاعبين.
وحقق نادي الزمالك انتصاره الثاني في الموسم الحالي للدوري المصري لكرة القدم بتغلبه على مضيفه مصر المقاصة بهدف دون رد، في الجولة الثانية للمسابقة المحلية.
وارتفع رصيد الزمالك إلى 6 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف فريقي بيراميدز المتصدر ووصيفه الأهلي، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 3 نقاط في المركز السادس.
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