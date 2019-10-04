الولايات المتحدة تفرض رسوما على الخزائن الخشبية الواردة من الصين

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته الخميس، إنها قررت، بناء على تحقيق أجرته في هذا السياق، أن توجه لمصلحة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية جمع رسوم مالية من مستوردي الخزائن الخشبية على أساس معدل مكافحة الإغراق الأولي الذي يصل إلى 262%.
وأوضحت الوزارة أنها أصدرت هذا القرار استجابة لعريضة من تحالف المنتجين المحليين لمفروشات المطبخ، والذي قال إن الخسائر بسبب الإيرادات الصينية تبلغ ملياري دولار.
ويأتي هذا الإجراء بينما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن وفدا صينيا سيصل إلى واشطن الأسبوع المقبل لاستئناف المفاوضات لحل الخلافات التجارية بين البلدين.
وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به في فلوريدا: "لدي خيارات كثيرة للعمل فيما يخص الصين. ونتمتع بإمكانيات ضخمة للجوء إليها في حال رفضهم القيام بما نريده".
وستكون هذه الجولة من المفاوضات الأمريكية الصينية الـ13 لتسوية العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وسط تصعيد "الحرب التجارية" التي اشتعلت في ظل سياسات الرئيس الأمريكي الحالي.
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