رسميا ولأول مرة.. منتخب السعودية يزور القدس

وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على خوض الأخضر مباراته ضمن تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، أمام فلسطين، يوم 15 أكتوبر الجاري، على استاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله.

وأصدر الاتحاد السعودي بيانا، نشره على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، جاء فيه: "استجابة لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وافق الاتحاد السعودي على لعب مباراة المنتخب الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، أمام نظيره الفلسطيني، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر على استاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين".

وأكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، أن ذلك يأتي تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني ورغبتهه في استضافة المباراة، وحرصا على ألا يحرم منتخب فلسطين من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الأخرى، والتزاما بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" للعب المباريات حسب الجدول المقرر، وتحقيقا لتساوي الفرص بين المنتخبين.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي مع سنغافورة وفلسطين يومي 10 و15 أكتوبر الجاري، ضمن الجولتين 3 و4 من المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وكأس آسيا 2023 في الصين.