البنتاجون يؤكد على العلاقات الدفاعية الاستراتيجية مع العراق

وجاء في بيان، صدر في أعقاب اللقاء، اليوم الخميس، أن "القادة ناقشوا القضايا الأمنية التي تهم الجانبين، بما في ذلك الجهود المستمرة لدعم الاستقرار في الشرق الأوسط".
وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا "دائرة واسعة من المسائل الدفاعية، بما في ذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية. وجدد وزير الدفاع (إسبر) التأكيد على احترام الولايات المتحدة لسيادة العراق، وأعرب عن تقديره لدعم العراق للكوادر العسكرية الأمريكية في البلاد".
وأشاد إسبر بجهود القوات الأمنية العراقية للقضاء على شبكات "داعش" ومنع التنظيم من الانتعاش.
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