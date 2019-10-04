البنتاجون يؤكد على العلاقات الدفاعية الاستراتيجية مع العراق

أكد البنتاغون خلال لقاء وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ورئيس الأركان مارك ميلي، مع مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض، على "العلاقات الدفاعية الاستراتيجية" بين واشنطن وبغداد.

وجاء في بيان، صدر في أعقاب اللقاء، اليوم الخميس، أن "القادة ناقشوا القضايا الأمنية التي تهم الجانبين، بما في ذلك الجهود المستمرة لدعم الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا "دائرة واسعة من المسائل الدفاعية، بما في ذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية. وجدد وزير الدفاع (إسبر) التأكيد على احترام الولايات المتحدة لسيادة العراق، وأعرب عن تقديره لدعم العراق للكوادر العسكرية الأمريكية في البلاد".

وأشاد إسبر بجهود القوات الأمنية العراقية للقضاء على شبكات "داعش" ومنع التنظيم من الانتعاش.