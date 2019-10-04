وقطعت العداءة الشابة سلوى عيد (21 عاما)، مسافة السباق خلال زمن قدره (48.14) ثانية، وهو ثالث أسرع زمن في التاريخ، تاركة الميدالية الفضية للبطلة الأولمبية، شوني ميلر، من الباهاما، التي وصلت إلى خط النهاية بعد (48.37) ثانية.
أما الميدالية البرونزية، فقد كانت من نصيب الجامايكية، شيريكا جاكسون، التي حلت في المركز الثالث.
وأصبحت سلوى عيد ناصر أول عداءة عربية وآسيوية تفوز بسباق 400 متر للسيدات في بطولة العالم لألعاب القوى.
كانت هذه تفاصيل خبر مونديال قطر 2019 لأم الألعاب.. سلوى عيد تهدي ذهبية 400 م للبحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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