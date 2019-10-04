مونديال قطر 2019 لأم الألعاب.. سلوى عيد تهدي ذهبية 400 م للبحرين

أحرزت العداءة البحرينية، سلوى عيد ناصر، الميدالية الذهبية لسباق 400 متر للسيدات، اليوم الخميس، في بطولة العالم لألعاب القوى، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وقطعت العداءة الشابة سلوى عيد (21 عاما)، مسافة السباق خلال زمن قدره (48.14) ثانية، وهو ثالث أسرع زمن في التاريخ، تاركة الميدالية الفضية للبطلة الأولمبية، شوني ميلر، من الباهاما، التي وصلت إلى خط النهاية بعد (48.37) ثانية.

أما الميدالية البرونزية، فقد كانت من نصيب الجامايكية، شيريكا جاكسون، التي حلت في المركز الثالث.

وأصبحت سلوى عيد ناصر أول عداءة عربية وآسيوية تفوز بسباق 400 متر للسيدات في بطولة العالم لألعاب القوى.