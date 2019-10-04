نتائج مباريات الجولة الثانية لـ "يوروبا ليغ" كاملة

أسفرت مباريات الجولة الثانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي جرت يوم الخميس، عن نتائج مثيرة أبرزها فوز أرسنال الساحق، وتعادل مانشستر يونايتد المخيب، وهزيمة بورتو البرتغالي. المجموعة الأولى (A): إشبيلية الإسباني - أبويل نيقوسيا القبرصي – (1-0) إف 91 ديديلانجي-لوكسمبورغ - كارباغ أغدام الأذربيجاني – (1-4) المجموعة الثانية (B): مالمو السويدي - كوبنهاغن الدنماركي – (1-1) لوغانو السويسري - دينامو كييف الأوكراني – (0-0) المجموعة الثالثة (C): كراسنودار الروسي - خيتافي الإسباني – (1-2) طرابزون سبور التركي - بازل السويسري – (2-2) المجموعة الرابعة (D): سبورتينج لشبونة البرتغالي - لاسك لينز النمساوي – (2-1) روزنبورغ النرويجي - آيندهوفن الهولندي – (1-4) المجموعة الخامسة (E): لاتسيو الإيطالي - رين الفرنسي – (2-1) سيلتك الإسكتلندي - كلوج الروماني – (2-0) المجموعة السادسة (F): آرسنال الإنجليزي - ستاندر دو لياج البلجيكي – (4-0) فيتوريا غيماريش البرتغالي - آينتراخت فرانكفورت الألماني – (0-1) Advertisements المجموعة السابعة (G): يونغ بويز السويسري - غلاسكو رينجرز الإسكتلندي – (2-1) فينورد روتردام الهولندي - بورتو البرتغالي – (2-0) المجموعة الثامنة (H): تسيسكا موسكو الروسي - إسبانيول الإسباني – (0-2) فرينكفاروزي الهنغاري - لودوغوريتس رازغراد البلغاري – (0-3) المجموعة التاسعة (I): سانت إيتيان الفرنسي - فولفسبورغ الألماني – (1-1) أوليكساندريا الأوكراني - جينت البلجيكي – (1-1) المجموعة العاشرة (J): إسطنبول باشاك شهير التركي - بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني – (1-1) وولفسبيرغر النمساوي - روما الإيطالي – (1-1) المجموعة الحادية عشرة (K): بشكتاش التركي - وولفرهامبتون الإنجليزي – (0-1) سبورتينغ براغا البرتغالي - سلوفان براتيسلافا السلوفاكي – (2-2) المجموعة الثانية عشرة (L): أستانا الكازاخستاني - بارتيزان بلغراد الصربي – (1-2) ألكمار الهولندي - مانشستر يونايتد الإنجليزي – (0-0).

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