ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس حزب "حركة أمهرة الوطنية"، ديسالين تشاني، قوله إن الاشتباكات الأحدث اندلعت، يوم الجمعة الماضي، عندما قتل مسلحون 10 أشخاص في كمين نصبوه لحافلة صغيرة متجهة إلى مدينة جوندار في الولاية.
وأضاف أن 12 جنديا قتلوا في اليوم التالي عندما تعرضت قافلتان تنقلان أفرادا من قوات أمهرة الخاصة لهجوم.
وربط تشاني أعمال العنف بـ "لجنة كيمانت"، وهي جماعة من القياديين المنتخبين محليا تدعو لحق تقرير المصير لشعب كيمانت، وهي جماعة عرقية فرعية في أمهرة.
وقال رئيس "لجنة كيمانت" إن أفرادا من جماعته اضطروا لصد هجوم دفاعا عن النفس بعد أن استهدفتهم جماعة مسلحة.
يذكر أن إقليم أمهرة بشمال إثيوبيا يشهد أعمال عنف عرقية في الأشهر الأخيرة. وقد أسفرت الاشتباكات بين القوات المحلية وجماعات مسلحة عرقية عن مقتل عشرات الأشخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 22 شخصا جراء هجمات في إقليم أمهرة بإثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.