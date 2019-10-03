أرسنال يقسو على ستاندرليج برباعية في اليوروباليج

نجح فريق أرسنال في تحقيق الفوز على فريق ستاندرليج البلجيكي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.
وسجل مارتينيلي هدفين لارسنال في الدقيقتين 13 و16 في المباراة، واحرز ويلوك الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول، واحرز سيبايوس الهدف الرابع في الدقيقة 57 من الشوط الثاني.
ورفع فريق أرسنال رصيده من النقاط إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب مجموعته بعد فوزين في تلك المباراة وخلال مباراة اينتراخت فرانكفورت الألماني بالجولة الأولى.
ويسعى الجانرز لتحقيق لقب الدوري الاوروبي هذا الموسم بعد وصوله لنهائي الموسم الماضي وخسارته أمام فريق تشيلسي برباعية في المباراة النهائية.
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