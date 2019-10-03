الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد

تسلمت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله اليوم الخميس أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد هم سعادة السيد محمد إسحق إبراهيم سفير الصومال الجديد، وسعادة السيد د. ايمانويل ب. رونجانجا جومبو سفير زيمبابوي الجديد، وسعادة السيد روبرت فان دون دوول سفير بعثة الاتحاد الأوروبي الجديد لدى السودان.

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حيث رحبت السيدة الوزيرة بحسب سونا – بالسفراء وتمنت لهم التوفيق في مهامهم، مؤكدة حرص السودان على توفير الدعم اللازم لتعزيز العلاقات بين السودان وبلدانهم، كما قدمت لهم شرحاً عن التطورات التي تدور بالبلاد، مشيرة إلى أهمية الدعم السياسي في مختلف المجالات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)