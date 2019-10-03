بدء اجتماعات “وزراء” الإسكان العرب” بمشاركة السودان

يشارك السودان بدولة الإمارات في أعمال مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، بوفد يضم عبدالرحمن الطيب، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان المكلف، والخلوتي الشريف، مدير صندوق الإسكان بولاية الخرطوم.

وانطلقت أعمال الاجتماع الـ65 للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب يوم الأربعاء بإمارة دبي، بمشاركة وفد السودان وكبار المسؤولين في الوزارات المعنية بالإسكان بالدول العربية.

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ومن المقرر بحسب الشروق – أن تناقش اللجنة على مدى ثلاثة أيام، عدداً من الموضوعات المهمة في مقدمتها متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية، والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية والقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الإسكان.

وتسبق اجتماعات اللجنة الفنية لمجلس وزراء الإسكان، انطلاق فعاليات المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية الذي من المقرر أن يقام بدبي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)