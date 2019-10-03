منظمات: (50) حالة ملاريا يثبتها الفحص المعملي يومياً بشمال دارفور

أطلق ناشطون ومنظمات، مناشدة لجهات الاختصاص بتدخل عاجل وتوفير معينات “أدوية وناموسيات” لمنطقة (شنقلي طوبايا) التابعة لمحلية دار السلام بشمال دارفور، إزاء ظهور إصابات كثيرة ومزعجة بالملاريا وسط سكان المنطقة.

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وقال المدير العام لمنظمة “خير” الخيرية المُهتمّة بقضايا المنطقة المهندس أحمد عيسى أحمد، بحسب الصيحة – إن الوضع يدعو لتكاتف الجهود وتقديم المساعدات، وأوضح أن (65) ألف نسمة يقيمون في شنقلي طوباية ومعسكرات نازحين تقع داخل نطاق المنطقة، وأضاف أن الحالات ماضية في الارتفاع، وتابع “يمكن أن تكون هناك أسرة برمتها مصابة بالملاريا”. وأعلن تسيير قافلة للمنطقة الأيام المقبلة، وناشد وزارة الصحة الاتحادية والتأمين الصحي والإمدادات الطبية والهلال الأحمر بتقديم مساعدات للمنطقة المنكوبة.

بدوره، قال عضو المنظمة نور الدين موسى عيسى، إن هناك أكثر من (50) حالة يُثبتُها الفحص المعملي يومياً ما يدعو للتدخل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)