الثورية تطالب الحكومة بالالتزام بعدم تعيين الولاة

التاريخ: 03-أكتوبر-2019
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طالبت الجبهة الثورية الحكومة بالالتزام ببنود الاتفاق الموقع بينهما في جوبا والقاضي بتجميد تعيين الولاة.
وقال أسامة سعيد الناطق الرسمي للجبهة الثورية في تصريح بحسب ”الجريدة” إن الجبهة الثورية تعتبر ولاة الولايات وفقاً لاتفاق اعلان جوبا باقين إلى أن يتحقق السلام ومن بعد السلام يتم التعيين دفعة واحدة للولاة الجدد.
وكشف سعيد عن اتجاههم في التفاوض لمناقشة مسألة مستويات الحكم في الفترة الانتقالية في السودان، هل تكون نظاماً ولائياً أم إقليمياً، وأكد أسامة سعيد التزامهم بما اتفقوا عليه مع الحكومة القاضي بتأجيل تعيين الولاة إلى حين تحقيق السلام، وطالب الحكومة بالالتزام وأن لا يتم استبدال الولاة إلى حين تحقيق السلام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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