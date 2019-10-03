الطاقة تتعهد بتذليل “الصعاب” أمام الشركات الروسية

تعهد وزير الطاقة والتعدين، عادل علي إبراهيم، يوم الخميس، بتذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه المستثمرين الروس في مجال الطاقة والتعدين.

وقال الوزير إنهم يعملون على تطوير المصالح والتعاون بين البلدين، مؤكداً العمل على عودة العلاقات السودانية الروسية إلى المستوى الذي يرضي الطرفين في ظل الوضع الجديد الذي يشهده السودان.

والتقى وزير الطاقة بمكتبه السفير الروسي لدى الخرطوم، وبحث اللقاء المقومات المشتركة بين البلدين لزيادة المصالح المشتركة وتوسعة نشاط الشركات الروسية في مجال التعدين والبترول.

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وقال السفير الروسي بحسب الشروق – إن علاقات روسيا والسودان مرت بعدد من المراحل صعوداً وهبوطاً، إلا أننا سنعمل على ربط المصالح المشتركة على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري.

وأكد حرص روسيا التام على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو فرض أجندة على الأصدقاء، مؤكداً تفهم روسيا للصعوبات والتغيرات التي يمر بها السودان .

وأشار إلى وجود شركتين روسيتين تعملان في السودان منذ خمس سنوات هما شركة “كوش”، وهي تعمل في مجال التعدين عن الذهب بالبحر الأحمر وشركة “مير قولد” وتعمل في مجال البترول في مربع 25، كما تعمل أيضاً في التعدين عن الذهب في منطقة العبيدية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)