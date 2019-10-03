البدوي : جهود عربية وغربية لدعم السودان لرفع اسمه من قائمة الإرهاب

كشف د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عن جهود عربية وغربية لمساعدة السودان لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيراً إلى استضافة الخارجية الأمريكية لاجتماع أصدقاء السودان المزمع انعقاده بواشنطن عقب انتهاء الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين أكتوبر الجاري.

وأبان الوزير أن أصدقاء السودان الذي يضم مجموعة من الدول العربية والغربية تستهدف توفير دعم للسودان قبل رفع اسمه من الدول الراعية للإرهاب، مشيراً إلى أن المجموعة تبحث ترتيبات إنشاء صندوق ثقة متعدد المانحين لصالح السودان، معربا عن أمله في مشاركة دولة الكويت في اجتماع أصدقاء السودان.

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ودعا الوزير ـ لدى لقائه السفير بسام القبندي سفير دولة الكويت بالسودان بمكتبه اليوم الخميس ـ دعا دولة الكويت لزيادة استثماراتها في السودان وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي المشترك ودعم توجهات الحكومة الانتقالية لتنفيذ البرنامج الإسعافي والوفاء بالتزاماتها لتوفير احتياجات قطاعي الصحة والتعليم .

من جانبه؛ وعد السفير بسام القبندي برفع متطلبات دعم الصحة والتعليم لجهات الاختصاص بالكويت، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز سبل التعاون الاقتصادي مع السودان وتعزيز العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، مشيراً إلى أن أول تمويل من الصندوق الكويتي للتنمية تم تخصيصه للسودان وذلك في العام 1962م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)