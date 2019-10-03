التاريخ: 03-أكتوبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة التقى الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام اليوم بالسيدة كلير موبرلي من المجلس الثقاقي البريطاني بالسودان والسيدة هيلين سكوت من مؤسسة تومسون فاونديشن، حيث بحث الجانبان بحسب سونا – دور المؤسسات في دعم الصحفيين والإعلاميين السودانيين وبناء قدراتهم لأداء مهامهم خلال الفترة القادمة عبر الثقافة والإعلام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر فيصل يبحث سبل دعم قدرات الصحفيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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