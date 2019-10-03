التاريخ: 03-أكتوبر-2019
6 مشاهدة
ناقش الاجتماع المشترك بين وزير الصحة الاتحادية دكتور أكرم على التوم وولاة ولايات شمال كردفان اللواء ركن الصادق الطيب، وغرب كردفان اللواء ركن عبدالله محمد عبدالله ، وجنوب دارفور اللواء ركن عبدالخالق بدوي محمود، بعض القضايا الصحية التي تهم الولايات الثلاث والمشاكل ذات الصلة بالقطاع الصحي والمتمثلة في نقص الكوادر وعدم توفير الأجهزة والمعدات الطبية .
واتفق الوزير مع الولاة خلال الاجتماع الذي عقد بمكتبه اليوم ، على إعداد تصور متكامل لكافة احتياجات الولايات لفترة الأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي، منادياً بالاهتمام بالمراكز الصحية تخفيفاً للضغط على المستشفيات .
ونوه الاجتماع إلى أهمية زيادة الميزانيات المخصصة للصحة فى ميزانية العام القادم.
ودعا الوزير بحسب سونا – إلى ضرورة التعاون والتكاتف لصالح دعم الخدمات الصحية.
وكشف الولاة عن جملة من التحديات تواجه الصحة بولاياتهم وعلى رأسها النقص الكبير فى الخدمات الصحية ، والافتقار للمعينات والأجهزة الطبية ، وعدم توفر محارق طبية ووحدات اوكسجين فى المستشفيات والحاجة لمحاجر خاصة في الولايات الحدودية .
ودعا السادة الولاة وزير الصحة الاتحادي إلى دعم إدارات الخدمات الصحية بولاياتهم وإلى زيارة كل ولاية خلال هذا العام .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أكرم يبحث احتياجات ولايات كردفان في الجانب الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.