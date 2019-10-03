تفاصيل القبض على شبكة تزييف العملة المحلية

كشف ضابط بجهاز الأمن والمخابرات الوطني تفاصيل القبض على شبكة مكونة من رجلين سخرا نشاطهما في تزييف العملة المحلية، وقال الضابط عند مثوله أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أسامة حسن عثمان أمس، بصفته الشاكي إن المتهمين ضبطت بحوزتهما (14) ورقة فئة الـ(200) جنيه سوداني مزيفة، وذلك بناءً على معلومة توفرت لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني عن وجود شبكة تعمل في تزييف العملة السودانية بمنطقة أركويت بالخرطوم، .

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وأضاف الشاكي بحسب آخر لحظة – أنه تم استخراج أمر تفتيش من النيابة في مواجهة المتهم الثاني، مشيراً إلى أنه تمت مداهمة المنزل وتم العثور على (14) ورقة فئة الـ(200) جنيه سوداني و(باكيت ورق) مطبوع عليها العملة السودانية، بالإضافة إلى قصاصات أوراق وماكينة طباعة وزي نظامي داخل منزل المتهم الثاني.

وتم القبض على المتهمين واقتيادهما إلى دائرة الاختصاص ودونت في مواجهتهما بلاغاً تحت نص المواد (21/119/117) من القانون الجنائي المتعلق بالاشتراك والتزوير وتزييف العملة، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع أقوال شهود الاتهام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)