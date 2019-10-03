الأمم المتحدة تستعجل تشكيل “الانتقالية” بالجنوب

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، ديفيد شيرير، إنه ينبغي تشكيل الحكومة الانتقالية بحلول الـ12 من نوفمبر المقبل كما هو مخطط لها، منوهاً إلى أنه يجب الالتزام بالموعد النهائي لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ويجب ألا يكون هناك المزيد من التمديد.

وأوضح شيرير في تصريحات صحفية بجوبا الأربعاء، أننا نرى أن من الأفضل تشكيل حكومة انتقالية في الـ 12 من نوفمبر، على أن تأتي المعارضة إلى الحكومة الانتقالية واستمرار النقاشات حول القضايا العالقة داخل الحكومة الانتقالية.

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وأضاف، أن هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه خلال الفترة ما قبل الانتقالية، لكن لا يوجد سبب لتأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية، وشدد شيرر على ضرورة الحفاظ على روح السلام في جنوب السودان.

ولفت شيرر بحسب الشروق – إلى أن الاجتماع الأخير بين الرئيس، سلفاكير، وزعيم المعارضة، رياك مشار، أظهر أن الزعيمين على استعداد للعمل معاً من أجل السلام في جنوب السودان.

وقال شيرر إن أعضاء مجلس الأمن سيزورون جنوب السودان في الأسبوع الثالث من هذا الشهر، لتفقد الوضع على الأرض ولوضع ثقلهم وراء العملية السلمية في البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)