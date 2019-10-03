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القبض على عصابة تخصصت في السرقات الليلية ببورتسودان

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 03-أكتوبر-2019

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القبض على عصابة تخصصت في السرقات الليلية ببورتسودان

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تمكنت شرطة محلية بورتسودان متمثلة في مباحث قسم شرطة الثورة تحت إشراف رئيس القسم من القبض على تشكيل إجرامي مكون من ثلاثة متهمين تخصصوا في السرقات الليلية والنهارية باختصاص قسم الثورة.

وتعود تفاصيل هذه الضبطية حسب اليوم التالي نقلاً عن (المكتب الصحفى للشرطة) إلى حضور أحد الشاكين في بلاغات السرقة للقسم وأفاد بأنه تعرف على لابتوب مسروق منه معروض للبيع في السوق الكبير، فتحركت قوة من مباحث القسم برفقة الشاكي، وتم إلقاء القبض على البائع وتحريز المعروضات وبعد التحري معه أقر البائع بشرائه اللابتوب من أحد معتادي الإجرام المعروفين لدى المباحث وبعد البحث والمتابعة توفرت معلومات عن مكان وجود المتهم الأول وتم تشكيل تيم ميداني بقيادة ضابط حيث داهم المنزل وتم القبض على المتهم الأول وضبط مسروقات مدون بشأنها بلاغات سرقة في القسم (أجهزة كهربائية وإلكترونية وأدوات منزلية). تم فتح بلاغات جنائية في مواجهة المتهمين تحت المواد (174/181) من القانون الجنائي, توطئة لتقديمهم للمحاكمة العادلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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