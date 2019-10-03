القبض على عصابة تخصصت في السرقات الليلية ببورتسودان

Advertisements

تمكنت شرطة محلية بورتسودان متمثلة في مباحث قسم شرطة الثورة تحت إشراف رئيس القسم من القبض على تشكيل إجرامي مكون من ثلاثة متهمين تخصصوا في السرقات الليلية والنهارية باختصاص قسم الثورة.

وتعود تفاصيل هذه الضبطية حسب اليوم التالي نقلاً عن (المكتب الصحفى للشرطة) إلى حضور أحد الشاكين في بلاغات السرقة للقسم وأفاد بأنه تعرف على لابتوب مسروق منه معروض للبيع في السوق الكبير، فتحركت قوة من مباحث القسم برفقة الشاكي، وتم إلقاء القبض على البائع وتحريز المعروضات وبعد التحري معه أقر البائع بشرائه اللابتوب من أحد معتادي الإجرام المعروفين لدى المباحث وبعد البحث والمتابعة توفرت معلومات عن مكان وجود المتهم الأول وتم تشكيل تيم ميداني بقيادة ضابط حيث داهم المنزل وتم القبض على المتهم الأول وضبط مسروقات مدون بشأنها بلاغات سرقة في القسم (أجهزة كهربائية وإلكترونية وأدوات منزلية). تم فتح بلاغات جنائية في مواجهة المتهمين تحت المواد (174/181) من القانون الجنائي, توطئة لتقديمهم للمحاكمة العادلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)