مبارك الفاضل :قوش ساند الثورة لخدمة أجندته

التاريخ: 03-أكتوبر-2019
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كشف رئيس الوزراء الأسبق رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل عن خلاف وقع بين الرئيس الأسبق عمر البشير ونائبه بكري حسن صالح وقال في منتدي كباية شاي مساء اليوم الخميس بصحيفة التيار : بكري يرفض التدخل في سلطاته و أضاف البشير كان يتغول على سلطات بكري.
وقال مبارك بحسب التيار – إن قوش ساند الثورة لخدمة أجندته بعد أن كلف البشير وحدة في الاستخبارات لمراقبته وزاد قوش يدري أنه في مرحلة صعبة ووجود صراع داخل المؤتمر الوطني ( معسكر بقيادة بكري) أصبح مهدداً لقوش رغم أنه سجن بواسطة مجموعة نافع واتي به لمحاربة هذه المجموعة .
والمح مبارك إلى تغيير خطاب الرئيس في نهاية عام 2019 الذي أقال فيه بكري ومجموعته بقوله ( علي عثمان ونافع قابله البشير في النص) وتم تغيير الخطاب .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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