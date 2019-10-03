ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا بسنار إلى 86

التاريخ: 03-أكتوبر-2019
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أكد وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية سنار، عوض محمد الحاج، الخميس، ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا إلى 86 حالة، وحالتي وفاة في بداية ظهور المرض .
وقال الوزير إن 6 حالات فقط بغرف العزل، وإن 78 حالة تم علاجها وشفيت من المرض، وأضاف عوض أن الأنشطة مستمرة لمكافحة المرض بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة “اليونسيف” ومنظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر.
ودعا الوزير بحسب وكالة السودان للأنباء، مواطني الولاية، لاتباع إرشادات فرق التثقيف الصحي، ومساعدتها على تحسين الوضع البيئي.
من جهتها أكدت مواهب قسم الله، مديرة الطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة، استمرار عمليات التقصي والتطهير للمنازل عند التبليغ بأي حالة إسهال.
وقالت مواهب إن أنشطة إصحاح البيئة وكلورة المياه ومراقبة الأطعمة مستمرة في محليات الولاية السبع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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