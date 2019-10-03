الأمم المتحدة: قلقون تجاه عدم إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الروس

أعربت جمعية الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن بالغ قلقها تجاه عدم منح تأشيرات سفر لبعض أفراد الوفد الروسي خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قال ستيفان جاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، إننا نشعر ببالغ القلق إزاء مسألة إصدار التأشيرات، التي لفتت روسيا الانتباه إليها، حيث نوقشت هذه المسألة أمس من قبل لجنة الجمعية العامة لشؤون العلاقات مع الطرف المضيف.

وأضاف جاريك، من جانبنا، سنواصل مناقشة هذه المسألة مع سلطات البلد المضيف، وكذلك مع البعثة الروسية.

ويذكر أن العديد من أعضاء الوفد الروسي لم يحصلوا على تأشيرة للمشاركة في الأسبوع الرفيع المستوى من الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي امتدت من 24 إلى 30 سبتمبر في نيويورك.

وتعليقًا على الموقف، وصفت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إشارات ممثلي الولايات المتحدة إلى حقيقة أن حالة إصدار التأشيرة هي "تقنية بطبيعتها" معسرة، في المجموع، لم يحصل عشرة أعضاء في الوفد على تأشيرة، بمن فيهم سيرجي بوتين رئيس الأمانة العامة لوزارة الخارجية الروسية، وكونستانتين كوساتشيف رئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية، وليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الدوما الحكومية للشؤون الدولية، بالإضافة إلى مترجمي الوفد.